Inflação se afasta ainda mais do teto da meta em novembro e pressiona BC

"(O câmbio) se manifesta no caso dos alimentos estimulando as exportações, e isso gera menor oferta interna. Em outros subitens cotados em dólar como commodities agrícolas, combustíveis, bens industrializado, pode chegar ao consumidor", completou.

Na segunda-feira, o dólar à vista encerrou cotado a 6,08225 reais, maior valor nominal de fechamento da história.

O grupo Transportes, por sua vez, registrou avanço de 0,89%, impulsionado pelo aumento de 22,65% da passagem aérea, exercendo o maior impacto individual no índice do mês. Já os combustíveis caíram 0,15%, com quedas nos preços do etanol (-0,19%) e da gasolina (-0,16%).

“A proximidade do final de ano e os diversos feriados do mês podem ter contribuído para essa alta (das passagens aéreas)”, explicou o gerente da pesquisa.

Os custos de Despesas Pessoais, por sua vez, subiram 1,43%, com alta de 14,91% do cigarro, após aumento da alíquota específica do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre o produto.

Por outro lado, Habitação teve queda em novembro de 1,53%, impacto pelo recuo de 6,27% da energia elétrica residencial com a vigência no mês da bandeira tarifária amarela, de custo menor, devido a uma melhora das condições de geração de energia no país. Para dezembro a bandeira será verde, sem cobrança adicional na conta de luz.