Klabin deve ter alta de 200 mil toneladas em produção em 2025, diz executivo

CÂMBIO

Mais cedo, a Klabin divulgou projeção de investimento e de custo caixa de produção estáveis em 2025 em, respectivamente, 3 bilhões de reais e entre 3,1 mil e 3,2 mil reais por tonelada.

Questionado sobre o impacto do dólar acima do patamar de 6 reais versus a previsão elaborada com câmbio de 5,40 reais por dólar do início de novembro, o diretor financeiro citou que do custo caixa total da Klabin, 15% é dolarizado, enquanto o investimento em manutenção, o percentual é de 25%.

"A cada 10 centavos de variação no câmbio, isso representa (um impacto) de 160 milhões de reais no Ebitda" da companhia, disse Marcos Ivo, lembrando que a Klabin é exportadora.

O executivo comentou ainda que a empresa espera para o primeiro trimestre a entrada de recursos da monetização de terras excedentes anunciada em outubro, o chamado Projeto Platô, de 1,8 bilhão de reais, o que ajudará a acelerar a desalavancagem da companhia. A alavancagem da Klabin encerrou setembro em 3,9 vezes em dólar.

