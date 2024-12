Lula passa por cirurgia de emergência no crânio para drenar hematoma; está consciente e sem sequelas

PREOCUPAÇÃO PARA 2026

A queda no banheiro do Palácio da Alvorada em 19 de outubro levou Lula a cancelar uma série de viagens internacionais à época, como a ida à cúpula do Brics, em Kazan, na Rússia; à cúpula da ONU sobre biodiversidade COP16, na Colômbia; e à cúpula da ONU sobre o clima COP29, no Azerbaijão.

Eleito para um terceiro mandato em 2022, Lula é apontado como provável candidato à reeleição em 2026, quando terá 81 anos de idade.

Na avaliação do cientista político e professor do Insper Carlos Melo, o episódio envolvendo a saúde do presidente pode alimentar especulações sobre a capacidade de Lula de concorrer a um novo mandato em 2026, como planeja o PT.

O partido não está pronto para funcionar sem Lula, avaliou Melo. "Nem em 2026, nem depois disso", afirmou.

Em uma entrevista em novembro à CNN Internacional, o presidente disse que esperava não precisar concorrer de novo em 2026.