Minério de ferro atinge máxima de dois meses em Dalian com promessas de estímulo da China

O minério de ferro de referência de janeiro na Bolsa de Cingapura subiu 0,48%, para 105,8 dólares a tonelada.

A China adotará uma política monetária "adequadamente frouxa" no próximo ano, a primeira flexibilização de sua postura desde o final de 2010, disse o Politburo na segunda-feira.

O minério de ferro deu um salto com a notícia do Politburo, já que a promessa das autoridades de "prevenir e neutralizar efetivamente riscos em setores-chave para garantir que nenhum risco sistemático aumente" foi considerada como um sinal de novas medidas para estabilizar o mercado imobiliário, disseram analistas da Westpac em uma nota.

A mudança de política neutralizou o impacto de dados alfandegários mais brandos divulgados nesta terça-feira, que mostraram desaceleração acentuada das exportações da China, enquanto as importações diminuíram inesperadamente.

Em particular, as importações de minério de ferro caíram 1,91% em relação a outubro, com a desaceleração dos embarques antes da temporada de baixa demanda por aço, quando o clima mais frio interrompe os trabalhos de construção no norte do país.

A expectativa é que os principais formuladores de políticas chineses se reúnam esta semana na Conferência Central de Trabalho Econômico para definir as prioridades para o próximo ano, incluindo a meta de crescimento anual.