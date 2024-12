Secretária do Tesouro diz que tarifas de Trump podem descarrilar progresso da inflação nos EUA e aumentar os custos

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse nesta terça-feira que está preocupada que os planos do presidente eleito Donald Trump de impor amplas tarifas de importação possam descarrilar o progresso da contenção da inflação e aumentar os custos para famílias e empresas.

Yellen, em um evento do Conselho de CEOs do Wall Street Journal, também disse que está preocupada com a sustentabilidade fiscal dos EUA e afirmou que o Congresso precisa buscar maneiras de pagar por quaisquer extensões dos cortes de impostos individuais e de pequenas empresas sancionados por Trump em 2017, que devem expirar em 2025.