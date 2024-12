Taxas de juros futuros recuam com otimismo sobre tramitação do pacote fiscal no Congresso e ajuste antes do Copom

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,97%, em baixa de 41 pontos-base ante 14,387% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,75%, com queda de 43 pontos ante 14,181% na véspera.

Investidores reagiram bem à indicação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na noite de segunda-feira de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria encaminhando uma solução aos líderes do Congresso sobre o impasse do pagamento de emendas parlamentares, o que destravaria a tramitação das medidas.

As taxas futuras subiram de forma acentuada na sessão anterior em meio aos receios de a votação do pacote ficar para 2025 após decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de rejeitar um recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU) para revisar as regras que definiu para liberar o repasse das emendas.

"Não temos notícias muito relevantes. Fechamos a semana passada bastante preocupados com os indicadores, mas estamos agora observando que o governo tem se movimentado para aprovar com urgência o pacote fiscal no Congresso", disse Lucélia Freitas, especialista de câmbio da Manchester Investimentos.

As notícias sobre o estado de saúde do presidente Lula, que passou por uma cirurgia no crânio para drenar um hematoma, o que o afastará do trabalho por alguns dias, não parecia abalar o humor dos mercados, enquanto membros do governo buscavam garantir que a situação não adie a tramitação do pacote.

Na frente de dados, investidores analisaram novos dados para a inflação ao consumidor no país. O IBGE informou que o IPCA desacelerou para uma alta de 0,39% em novembro, ante 0,56% no mês anterior, em resultado praticamente em linha com o esperado, o que Freitas classificou como um "alívio".