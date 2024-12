Busca online com IA é a maior aposta da Alphabet, diz diretora de investimentos

"Estamos encontrando as pessoas onde elas querem estar em seguida", disse Porat, em uma entrevista com a editora-chefe da Reuters, Alessandra Galloni.

A Alphabet, que obtém grande parte de sua receita anual de mais de 300 bilhões de dólares com publicidade relacionada ao mecanismo de busca, tem injetado visões gerais elaboradas por IA em consultas sem resposta óbvia, em um exemplo de seus esforços.

A medida foi tomada após a concorrência da OpenAI, fabricante do ChatGPT, e exigiu que o Google navegasse em um terreno complicado, no qual a IA às vezes inventa informações no que é chamado de "alucinações".

A pesquisa continuará evoluindo, disse Porat, que anteriormente foi diretora financeira do Google e da Alphabet. O Google Cloud é outro investimento importante, disse ela.

Diagnosticada duas vezes com câncer de mama, Porat também destacou os inúmeros esforços da Alphabet para melhorar a saúde das pessoas.

Ela citou o pioneirismo do "AlphaFold", um sistema de IA que prevê as dobras das proteínas que a empresa está aplicando na descoberta de medicamentos por meio de sua divisão Isomorphic Labs. Ela disse que a IA pode garantir a visão de pessoas em risco de perdê-la e liberar os profissionais da área médica de suas telas para que possam se concentrar no atendimento.