Capacidade de geração solar do Brasil deve crescer quase 26% em 2025, prevê Absolar

A expansão da fonte renovável no Brasil deve representar 39,4 bilhões de reais em novos investimentos no Brasil no ano, além da geração de 396,5 mil empregos e arrecadação de mais de 13 bilhões de reais ao governo, estimou a Absolar.

A energia solar é hoje a segunda maior fonte da matriz elétrica brasileira, atrás apenas das hidrelétricas. A tecnologia ultrapassou a eólica, que também tem grande representatividade.

A geração distribuída solar se popularizou com instalações em telhados, que contam com benefícios tarifários que reduzem os custos aos consumidores.

Segundo a Absolar, uma das pautas prioritárias para o setor solar no momento é corrigir "restrições de conexão" das usinas de geração distribuída às redes das distribuidoras de energia.

Agentes do setor solar afirmam que as distribuidoras estão represando novos pedidos de conexão às suas redes, o que atrasa a instalação e o uso desses sistemas pelos consumidores. As concessionárias, por sua vez, alegam que as negativas ocorrem para evitar problemas futuros na rede.

Com a "GD", consumidores tendem a demandar menos eletricidade no mercado regulado, fazendo com que o mercado das distribuidora diminua.