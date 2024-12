CSN atualiza projeções e abandona meta de alavancagem de 2,5 vezes para 2024

A CSN espera ter produção e compras de minério de ferro de terceiros de entre 42 milhões e 43,5 milhões de toneladas no próximo ano, passando a 43,5 milhões a 47,5 milhões em 2026 e 2027 e 50 milhões a 55 milhões em 2028. A expectativa é chegar a 2030 com um volume de 60 milhões a 65 milhões de toneladas de minério de ferro entre produção própria e compra de terceiros.

Enquanto isso, o custo da produção de minério é estimado em 21,5 a 23 dólares em 2025. No terceiro trimestre, a CSN apurou um custo de mineração de 19,2 dólares por tonelada, o menor patamar dos últimos anos segundo balanço da empresa do período.

Em cimento, a CSN projeta vendas de 14 milhões de toneladas este ano, mas não informou expectativa para os próximos anos.

Já para a ferrovia Transnordestina, que teve novo trecho concluído recentemente, e segundo o governo federal, a CSN espera gerar até 3,8 bilhões de reais de Ebitda após o início das operações, estimado para 2027. A expectativa anterior era de geração de Ebitda de 3,5 bilhões de reais.

Com todos os projetos, a CSN afirmou que espera chegar em 2028 com um Ebitda "potencial e incremental" de 9,3 bilhões de reais.

No final do ano passado, a companhia divulgou como exercício de "sensibilidade" do Ebitda chegar ao final de 2028 com um Ebitda consolidado de 19,6 bilhões a 37,6 bilhões de reais, dependendo do preço do minério de ferro ficar entre 90 e 150 dólares a tonelada e da bobina a quente ser de 550 a 650 dólares a tonelada.