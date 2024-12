Ibovespa avança em dia de decisão de juros com apoio de Petrobras e alívio em DIs

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 0,97%, com o setor como um todo também ganhando força à tarde. BRADESCO PN subiu 1,76%, SANTANDER BRASIL UNIT fechou em alta de 0,24% e BANCO DO BRASIL ON ganhou 2,13%.

- TOTVS ON valorizou-se 7,37%, após o UBS BB elevar a recomendação dos papéis para "compra" e o preço-alvo de 34 reais para 38 reais, com os analistas citando maior convicção de melhora de margem, a partir de cálculos sobre receita de nuvem, inflação e impactos de mix de receita.

- HAPVIDA ON avançou 5,95%, no segundo pregão seguido de alta, após fechar na segunda-feira na mínima desde abril de 2023, com a melhora ajudada pelo movimento nos DIs.

- VALE ON caiu 1,56%, seguindo o recuo dos preço do contrato futuro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, que encerrou as negociações do dia com queda de 1,64%, a 809,5 iuanes (111,38 dólares) a tonelada.

- AMBEV ON recuou 3,29%, em dia de ajustes, mas ainda contabiliza uma valorização de 8,4% em dezembro.

- CSN ON perdeu 1,11%, após divulgar uma série de projeções para seus negócios nos próximos anos e desistir de continuar mirando em uma meta de redução de endividamento que prometia entregar aos investidores há vários trimestres. A quarta-feira também teve evento da empresa com investidores.