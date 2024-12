Menor demanda global por petróleo é oportunidade para mais sanções dos EUA contra Rússia, diz Yellen

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos continuam a procurar maneiras criativas de reduzir a receita petrolífera da Rússia e a menor demanda global por petróleo cria uma oportunidade para mais sanções, disse a secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, nesta quarta-feira.

Os EUA têm reforçado constantemente as sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia, e a Rússia tem investido muito em sua própria frota de navios para evitar um limite de preço do petróleo no Ocidente, disse ela em uma entrevista à Bloomberg Television.

Yellen disse que o objetivo geral dos EUA tem sido prejudicar a capacidade da Rússia de continuar conduzindo a guerra por meio de uma série de medidas, mas desde o início o foco tem sido a receita petrolífera da Rússia.