Nova bolsa de valores brasileira deve iniciar fase de testes no começo de 2025

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A nova bolsa de valores sediada no Rio de Janeiro deve começar seu período de testes no início de 2025, sinalizando uma mudança no panorama financeiro brasileiro.

A Base Exchange vai começar a operar mais de duas décadas após a fusão da segunda maior bolsa do país com a paulista Bovespa, agora conhecida como B3.