Petróleo sobe US$1 após UE concordar com novas sanções contra Rússia

Os embaixadores da União Europeia concordaram nesta quarta-feira com um 15º pacote de sanções contra a Rússia por causa de sua guerra contra a Ucrânia, disse a presidência húngara da UE.

"Congratulo-me com a adoção de nosso 15º pacote de sanções, visando em particular a frota fantasma da Rússia", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no X.

A "frota sombra" ajudou a Rússia a contornar o limite de preço de 60 dólares por barril imposto pelo G7 ao petróleo russo transportado por via marítima em 2022 e ajudou a manter o fluxo de petróleo russo.

"A seriedade renovada quanto ao controle dos fluxos aqui é potencialmente favorável e está compensando a métrica de demanda tradicional na qual temos nos concentrado", disse John Kilduff, sócio da Again Capital em Nova York.

Por outro lado, os estoques de gasolina e destilados aumentaram mais do que o esperado na semana passada, de acordo com dados da Administração de Informações sobre Energia, pesando sobre os preços do petróleo.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Arunima Kumar em Bengaluru, Jeslyn Lerh em Cingapura e Nicole Jao em Nova York)