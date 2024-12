Secretária do Tesouro dos EUA diz que país reagirá "fortemente" a qualquer manipulação de moeda

WASHINGTON (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta quarta-feira que os Estados Unidos "reagirão com veemência" quando países tentarem manipular suas moedas para obter vantagens competitivas, mas que no momento não há tal intervenção no mercado.

Yellen disse em uma entrevista ao vivo na Bloomberg Television que não vê nenhuma ameaça ao status de moeda de reserva do dólar, pois não há outra moeda que possa rivalizar com seu amplo uso.

(Por David Lawder)