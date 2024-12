Vale iniciará 1ª fase para construção de planta de briquetes nos EUA

Nessa primeira fase, segundo a Vale, mais de 3,8 milhões de dólares de fundos concedidos serão aplicados na realização de estudos de engenharia e no envolvimento da comunidade ao longo do ano de 2025.

A concessão feita a uma afiliada da Vale nos EUA se insere em um acordo cooperativo no âmbito de Programa de Demonstrações Industriais do DOE, parte do financiamento vinculado à Lei de Infraestrutura Bipartidária e à Lei de Redução da Inflação.

O acordo prevê a alocação de até 282,9 milhões de dólares durante todo o período do projeto, até 2031, informou a companhia.

A localização do projeto, ao longo do rio Mississippi, na região de River Parishes, Louisiana, "é favorável para o acesso a atuais e potenciais consumidores finais no mercado dos EUA, disse a Vale no comunicado.

"Acreditamos que esse acordo representa um caminho crítico para a validação de nossa estratégia centrada no cliente e liderada pela inovação, que tem o objetivo de escalar soluções transformadoras que permitam aos nossos clientes criar um setor siderúrgico mais eficiente e sustentável", disse em nota o presidente da Vale, Gustavo Pimenta.

"Isso é especialmente verdadeiro para o mercado dos Estados Unidos, que já é líder na produção de aço em fornos elétricos a arco e onde vemos uma demanda crescente por metais com base em minérios de baixa emissão."