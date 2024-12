Wall St abre em alta após dados de inflação consolidarem apostas de corte de juros

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quarta-feira, depois que uma leitura da inflação em linha com as expectativas deixou intactas as apostas de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros neste mês.

O Dow Jones subia 0,12% na abertura, para 44.300,41 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,42%, a 6.060,15 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,74%, para 19.832,955 pontos

(Reportagem de Purvi Agarwal em Bengaluru)