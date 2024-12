Ações da China e de Hong Kong terminam em alta antes de possíveis medidas em reunião

Analistas do BNP Paribas disseram que, se de fato houver uma sequência concreta da política fiscal para "expandir a demanda interna em todos os aspectos" na conferência ou no Congresso Nacional do Povo, isso deve desencadear uma revisão substancial para cima das expectativas de lucros corporativos em 2025 e um impulso mais sustentável para as ações chinesas, tanto onshore quanto offshore.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,21%, a 39.849 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,20%, a 20.397 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,85%, a 3.461 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,99%, a 4.028 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,62%, a 2.482 pontos.