Ações europeias caem após BCE reduzir juros como esperado

O BCE reduziu as taxas de juros pela quarta vez este ano, conforme preocupações com a inflação diminuíram e o debate passou a ser se os cortes são rápidos o suficiente para apoiar uma economia estagnada que também corre o risco de uma nova guerra comercial com os Estados Unidos.

Entretanto, alguns investidores se concentraram nos comentários da presidente Christine Lagarde, que enfatizou que a luta contra a inflação não terminou. Após a falas, os rendimentos do título de referência alemão subiam. [EUR/GVD]

Participantes do mercado estão agora precificando cortes nos custos de empréstimos no valor de cerca de 120 pontos-base até o final de 2025, de acordo com dados compilados pela LSEG.

"O BCE está seguindo o roteiro. A inflação está desacelerando, os principais indicadores sugerem que o crescimento dos salários vai desacelerar, e o crescimento está fraco, mas não é catastrófico", disse Mathieu Savary, estrategista europeu da BCA Research.

"Como resultado, a manutenção de um ritmo consistente de flexibilização é apropriada e permite manter as balas engatilhadas caso surja uma guerra comercial no próximo ano."

O STOXX 600 tem alta de mais de 8% até o momento este ano enquanto o índice de referência dos EUA S&P 500 avança mais de 27%.