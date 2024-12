Ambev recua após anunciar R$10,5 bi em remuneração a acionistas

De acordo com a Ambev, quando combinado com o montante referente ao programa de recompra de ações aprovado pelo conselho de administração em 30 de outubro, a distribuição de proventos totaliza aproximadamente 12,5 bilhões de reais.

Na mesma reunião, o conselho aprovou a alteração frequência de distribuição de proventos para períodos "potencialmente menores, incluindo distribuições trimestrais ou em outra periodicidade".

Para analistas do Itaú BBA, a Ambev está se movendo na direção certa em termos de alocação de capital, mas em um ritmo mais lento duqe alguns previam.

"A distribuição total de capital aos acionistas (compreendendo dividendos, Juros sobre Capital Próprio e recompras de ações) resultou em um payout de 89%, o que foi 9% menor do que nossa previsão", pontuaram Gustavo Troyano e Bruno Tomazetto, em relatório a clientes nesta quinta-feira.

Eles também citaram que o JCP ficou aquém em quase 20% em comparação com as expectativas do Itaú BBA.

"A decisão de não acelerar a distribuição de capital parece alinhada com o histórico da Ambev, que historicamente priorizou a alocação conservadora de capital e a manutenção de um balanço patrimonial forte", afirmaram.