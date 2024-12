Aviva/Tecpav vence leilão de rodovias em Goiás com desconto de 18% sobre pedágio

Os consórcios da XP, Aviva/Tecpav e o BTG passaram para a etapa viva-voz com deságios superiores a 10%. A EPR, que também participava do certame, não passou para a segunda etapa, após ofertar desconto de 0,90%.

O grupo vencedor terá de investir no trecho 4 bilhões de reais ao longo do contrato de 30 anos, o que inclui a duplicação de 31,1 quilômetros de rodovia, implantação de 122,7 quilômetros de faixas adicionais e de 28,9 quilômetros de vias marginais.

"Entendemos que (a Rota Verde) seria a oportunidade ideal para iniciarmos nossa participação em leilões de rodovias", afirmou o representante do consórcio vencedor, Igor Clemente, durante cerimônia de batida de martelo na B3, em São Paulo.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o leilão, o sétimo realizado pela pasta este ano, garantirá o maior investimento rodoviário em Goiás e defendeu a realização de mais leilões no Estado.

Mais cedo, a B3 realizou junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) o leilão do lote 3 das rodovias do Paraná, um dos maiores leilões de rodovias do Brasil, no qual a CCR sagrou-se vencedora com um desconto de 26,6% sobre o pedágio, comprometendo-se com investimentos de cerca de 10 bilhões de reais em melhorias durante a concessão de 30 anos.

Na próxima quinta-feira, 19, será leiloado na B3 o lote 6 das rodovias do Paraná, com extensão de 662 quilômetros. O investimento previsto, considerando desembolsos para manutenção ao longo dos 30 anos de concessão, soma cerca de 20 bilhões de reais, segundo o ministério.