BC do Japão está inclinado a manter juros na próxima semana, segundo fontes

Não há consenso dentro do banco central sobre a decisão final, com alguns membros da diretoria ainda acreditando que o Japão atendeu as condições para aumentar os juros em dezembro, disseram as fontes. A decisão dependerá da convicção que cada membro da diretoria tem sobre a probabilidade de o Japão conseguir aumentos de preços sustentados e impulsionados pelos salários.

Há também uma pequena chance de que a diretoria favoreça a ação se eventos futuros, como a reunião de política monetária do Federal Reserve, que termina horas antes do encontro do Banco do Japão, desencadearem uma nova queda do iene que aumente a pressão inflacionária.

Mas, de modo geral, muitas autoridades do banco central japonês parecem não ter pressa em apertar o gatilho, com pouco risco de que a inflação ultrapasse o limite, apesar de os custos de empréstimo do Japão ainda estarem próximos de zero, disseram as fontes.

"O Japão não está em uma situação em que seja necessário um aumento iminente de juros", disse uma das fontes. "Com a inflação benigna, o país pode se dar ao luxo de gastar tempo examinando vários dados", disse outra fonte, opinião que foi compartilhada por mais duas fontes.

O Banco do Japão realizará sua última reunião de política monetária do ano em 18 e 19 de dezembro, quando a diretoria composta por nove membros deliberará sobre a possibilidade de aumentar a taxa de juros de curto prazo, atualmente em 0,25%.

Pouco mais da metade dos economistas entrevistados pela Reuters no mês passado espera que o banco central aumente os juros em dezembro. Cerca de 90% preveem alta para 0,5% até o final de março.