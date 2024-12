Banco Central vende US$ 4 bilhões em dois leilões de linha

Ambas as vendas foram realizadas com base na taxa de câmbio da Ptax das 10h, que marcava 5,9036 reais.

Os leilões de linha foram anunciados no início da noite de quarta-feira, no mesmo momento em que o Copom divulgava sua decisão de acelerar o aperto da política monetária. O BC não especificou a motivação das intervenções.

A autarquia costuma realizar leilões de linha nos finais de ano, em especial em dezembro, para atender à demanda por moeda para envio ao exterior. Nesse sentido, a autoridade monetária já havia realizado dois leilões de linha no mês passado, vendendo também um total de US$ 4 bilhões.

Neste mês, no entanto, houve especulação do mercado e pressão de autoridades por mais intervenções após o dólar bater repetidos recordes, ultrapassando o valor de R$ 6 pela primeira vez na história.

A desvalorização da moeda brasileira veio na esteira da reação negativa do mercado ao duplo anúncio pelo governo no fim de novembro de um pacote de medidas de contenção de gastos e de um projeto de reforma do Imposto de Renda.

As medidas fiscais, que preveem uma economia de R$ 71,9 bilhões nos próximos dois anos, foram bem recebidas pelos investidores, mas o anúncio concomitante do projeto que busca expandir a faixa de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês gerou mal-estar.