BCE volta a reduzir juros e mantém porta aberta para novos cortes

O Banco Central Europeu reduziu as taxas de juros pela quarta vez este ano nesta quinta-feira e manteve a porta aberta para um maior afrouxamento em 2025, uma vez que o crescimento é afetado pela instabilidade política no país e pelo risco de uma nova guerra comercial com os Estados Unidos.

O BCE tem afrouxado a política monetária este ano, uma vez que as preocupações com a inflação evaporaram em grande parte e o debate mudou para a questão de saber se está cortando as taxas com rapidez suficiente para apoiar uma economia estagnada que está ficando para trás de seus pares globais.

Prevendo que a inflação voltará à sua meta de 2% no início de 2025 e que o crescimento permanecerá lento, o BCE reduziu sua taxa de depósito de 3,25% para 3%, em linha com as expectativas, e alterou sua orientação.