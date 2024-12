Câmara aprova projeto de cadastro e castração química de pedófilos

(Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira projeto de lei que cria um cadastro nacional de pedófilos e prevê a castração química de condenados por pedofilia.

Segundo a Agência Câmara de Notícias, o texto determina que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fique responsável por administrar o cadastro nacional de pedófilos na internet, com informações, inclusive fotografias, de pessoas condenadas por crimes ligados à exploração sexual de crianças e adolescentes e previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal.

Ainda de acordo com a agência, uma lei já sancionada em novembro determina a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, com base nas informações do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro.