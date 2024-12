China está disposta a "fortalecer alinhamento estratégico" com Rússia, diz presidente Xi

PEQUIM (Reuters) - A China está disposta a fortalecer "alinhamento estratégico" com a Rússia, disse o presidente chinês, Xi Jinping, a uma autoridade russa em visita nesta quinta-feira, acrescentando que Pequim e Moscou devem manter uma estreita cooperação em fóruns multilaterais.

"Ambas as partes devem liderar a governança global na direção certa (e) reunir consenso entre os partidos políticos amigos em todos os países, especialmente no Sul Global", disse Xi a Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, informou a emissora estatal CCTV.

(Por Laurie Chen)