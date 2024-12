China promete aumentar proporção de déficit fiscal e emitir mais títulos públicos no próximo ano

PEQUIM (Reuters) - A China aumentará a proporção do déficit fiscal e emitirá mais dívida pública no próximo ano, enquanto cortará as taxas de juros e de compulsório dos bancos no momento adequado para sustentar o crescimento econômico, informou a mídia estatal após uma reunião de definição de agenda dos principais líderes do país.

A China adotará uma política fiscal mais proativa e uma política monetária "adequadamente frouxa", disse a mídia estatal CCTV nesta quinta-feira, citando a Conferência Anual de Trabalho Econômico Central realizada entre 11 e 12 de dezembro.