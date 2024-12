China promete emitir mais dívida e reduzir taxas de juros no próximo ano

A reunião deste ano ocorre em um momento em que a segunda maior economia do mundo está cambaleando devido a uma grave crise no mercado imobiliário, à dívida alta do governo local e à fraqueza da demanda interna. Suas exportações, um dos poucos pontos positivos, estão enfrentando a ameaça de tarifas mais altas dos EUA com o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

"O impacto adverso causado pelas mudanças no ambiente externo se aprofundou", disse a mídia estatal após a conferência a portas fechadas.

As promessas combinam com o tom de uma das declarações mais "dovish" dos líderes do Partido Comunista em mais de uma década, que foi divulgada na segunda-feira após reunião do Politburo, o principal órgão de tomada de decisões.

O Politburo sinalizou que a China está pronta para implementar o estímulo necessário para combater o impacto de qualquer aumento de tarifas. As autoridades disseram que mudariam para uma postura de política monetária "adequadamente frouxa", alavancas fiscais "mais proativas" e intensificariam "ajustes anticíclicos não convencionais".

"É necessário implementar uma política fiscal mais ativa, aumentar o índice de déficit fiscal, aumentar a emissão de títulos especiais do Tesouro de prazo ultralongo e aumentar a emissão e o uso de títulos especiais do governo local", disse o resumo da conferência.

Os líderes também prometeram reduzir o compulsório e cortar as taxas de juros "de maneira oportuna".