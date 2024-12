Conab faz pequenos ajustes em previsões para safras de soja e milho 24/25

SÃO PAULO (Reuters) - A safra de soja 2024/25 do Brasil deve alcançar 166,21 milhões de toneladas, estimou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta quinta-feira, promovendo um ligeiro ajuste em relação à previsão de 166,14 milhões divulgada no mês anterior.

A estatal afirmou que o clima tem contribuído para a implantação e o desenvolvimento da cultura, que está em fase final de plantio, em grande parte dos Estados produtores.

"Em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Tocantins e Maranhão foram registrados curtos períodos de falta de chuva. Ainda assim, as condições climáticas são favoráveis...", apontou.