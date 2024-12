Copel e Eletrobras assinam acordo para swap de ativos de energia

SÃO PAULO (Reuters) - A Copel e a Eletrobras assinaram nesta quinta-feira acordo envolvendo as subsidiárias Copel GeT e Eletrobras CGT Eletrosul para realização de um swap de ativos, informaram as empresas em comunicados ao mercado.

Nos termos do acordo, a Eletrobras receberá a participação integral da Copel na usina hidrelétrica Colíder, além de 365 milhões de reais no fechamento da operação. A Copel, por sua vez, receberá toda a fatia de 49% da Eletrobras na usina hidrelétrica Mauá e a participação integral de 49,9% da Eletrobras na transmissora Mata de Santa Genebra.

Com isso, a Copel torna-se detentora de 100% da usina Mauá e da transmissora Mata de Santa Genebra, enquanto a Eletrobras controlará integralmente a usina Colíder, localizada no Mato Grosso, com capacidade de 300 megawatts (MW).