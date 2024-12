Copom "ousado" deve ancorar expectativas e gerar efeitos contrários para ativos brasileiros

O mercado tem demonstrado mal estar desde o duplo anúncio pelo governo de um pacote de medidas de contenção de gastos e de um projeto de reforma do Imposto de Renda, colocando dúvidas sobre a trajetória da dívida pública.

"Com a subida de 100 pontos-base e a orientação de movimentos idênticos nas próximas duas reuniões, o Copom se adianta à curva e isso deverá contribuir para controlar a queda do real e a deterioração das expectativas de inflação", afirmou Alberto Ramos, chefe de economia para América Latina no Goldman Sachs, em nota.

Além da ancoragem das expectativas, analistas ainda apontaram para o efeito único do "guidance" (orientação) para o próximo ano de garantir que a independência do Banco Central será mantida, mesma com a troca de nomes na presidência e em diretorias.

O diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, assume a presidência do BC em 2025, com a saída do atual presidente, Roberto Campos Neto, quando o Copom passará a ter sete indicados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas nove cadeiras do Copom.

Lula tem sido um frequente crítico da condução da política monetária pelo BC, o que já levantou temores no mercado de possível tentativa de intervenção a partir de seus nomeados.

"A decisão de optar por ajustes gigantescos no futuro também alivia as preocupações sobre a influência política nas decisões do BC, contribuindo ainda mais para a recuperação da credibilidade da sua independência", disse Moutinho.