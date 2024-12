Dólar fecha em alta com saída de estrangeiros e temores fiscais superando otimismo com Copom

Alguns analistas também chamaram atenção para os altos prêmios de risco na curva de juros brasileiras, com as taxas de DIs (Depósitos Interfinanceiros) subindo no longo prazo, sobretudo devido aos temores dos investidores com o equilíbrio das contas públicas, o que afastou a entrada de recursos estrangeiros.

Nessa questão, o foco parecia estar nas notícias sobre o quadro de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao permanecer no hospital após realizar uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio, o chefe do Executivo estava longe das mais recentes articulações pelo avanço do pacote de contenção de gastos no Congresso, gerando no mercado mais incerteza sobre a tramitação das medidas.

Por outro lado, a sinalização dos médicos de Lula de que seu quadro de saúde continua estável estaria derrubando expectativas criadas por alguns investidores de que a hospitalização poderia afastar as chances de o petista disputar a reeleição, o que abriria espaço para um nome mais alinhado ao mercado.

"Mercado está operando muita mais com notícia, principalmente sobre a saúde do presidente. Acho que o mercado já jogou a toalha para esse governo, mas é um movimento muito mais especulativo do que estrutural", disse Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

"O que está elevando o prêmio é uma continuidade do cenário atual com risco fiscal, o que significa uma continuidade desse governo", completou.