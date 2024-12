Durigan diz que governo não descarta MP sobre salário mínimo

O secretário disse que o governo está se reunindo com lideranças das Casas, incluindo o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), relator de um dos três textos do pacote fiscal na Câmara dos Deputados, e discutindo as propostas do pacote fiscal com bancadas do Congresso buscando filtrar quais possíveis alterações nos textos seriam essenciais.

"A gente tem ouvido as bancadas, então a gente tem tentado filtrar o que é fundamental e o que não é, com esse critério do que tem impacto ou não. Então, a gente está muito aberto. Eu estou em contato aqui próximo com o líder Isnaldo para que a gente, fazendo um filtro do que for essencial, o líder Isnaldo possa checar com as bancadas o atendimento dessa parte conceitual e pontual das alterações", afirmou.

O governo enviou as propostas ao Congresso na última terça-feira e, na quarta-feira, foi aprovado o regime de urgência para PL com uma das propostas que integra o conjunto. Contudo, o prazo para a votação antes do recesso parlamentar está apertado e, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a medida não tem votos suficientes para ser aprovada.

(Por Victor Borges)