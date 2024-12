Economia alemã deve continuar fraca em 2025, dizem institutos

Além do aumento dos custos de energia e de materiais e da forte concorrência da China, as tarifas do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, são iminentes, disse ela.

A Alemanha crescerá apenas 0,4% no próximo ano se não conseguir superar os desafios estruturais, mas poderá alcançar uma expansão de 1,1% se o curso correto da política econômica for definido, disse o Instituto Ifo nesta quinta-feira.

Devido à incerteza, o Instituto Ifo está apresentando dois cenários para a previsão econômica atual. O instituto econômico havia previsto um crescimento de 0,9% em suas previsões de setembro.

"No momento, ainda não está claro se a atual fase de estagnação é uma fraqueza temporária ou permanente e, portanto, uma mudança dolorosa na economia", disse Timo Wollmershaeuser, chefe de previsões do Ifo.