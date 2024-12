Ibovespa abre em queda após BC acelerar aperto da política monetária

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta quinta-feira, em meio a ajustes após três altas seguidas, com agentes financeiros também repercutindo decisão do Banco Central de elevar a Selic em 1 ponto percentual na véspera, para 12,25% ao ano, e sinalizar mais dois aumentos da mesma magnitude à frente.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,39%, a 129.085,19 pontos, após acumular ganho de 2,9% nos últimos três pregões. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, caía 1,26%.

(Por Paula Arend Laier)