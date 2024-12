Ibovespa fecha em queda forte com cenário de juros altos à frente

DESTAQUES

- VALE ON caiu 2,89%, mesmo com o avanço do futuro do minério de ferro na China, tendo como pano de fundo relatório do Morgan Stanley cortando recomendação das ações para "equal-weight", em meio a incertezas sobre oferta/demanda e preços, além de efeitos do acordo sobre o desastre em Mariana (MG) na geração do fluxo de caixa livre da mineradora.

- PETROBRAS PN fechou negociada em baixa de 1,79%, em dia de quedas modestas dos preços do petróleo no exterior. A estatal disse que assinou contratos de 16,5 bilhões de reais para construção e afretamento de 12 embarcações de apoio, do tipo PSV, que serão utilizadas em operações de logística de exploração e produção de petróleo e gás.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuou 2,49%, enquanto BRADESCO PN perdeu 3,46%, BANCO DO BRASIL ON caiu 1,43% e SANTANDER BRASIL UNIT encerrou em queda de 3,56%, dado o potencial desaquecimento da economia com uma política monetária mais restritiva e seus efeitos no mercado de crédito, entre outros reflexos.

- AMBEV ON perdeu 5,07%, após aprovar 10,5 bilhões de reais em remuneração a acionistas, bem como a alteração na frequência de distribuição de proventos -- hoje anual -- para períodos potencialmente menores. Para o Itaú BBA, a Ambev está se movendo na direção certa em termos de alocação de capital, mas em um ritmo mais lento do que alguns previam.

- GPA ON desabou 11,02%, acompanhado por CARREFOUR BRASIL ON, que tombou 8,59%, e ASSAÍ ON, que recuou 6,34%, dado o cenário de juros mais elevados, que tende a ser desfavorável para o setor de varejo, de consumo cíclico. O índice do setor de consumo fechou em queda de 2,42%. PETZ ON caiu 10,55%.