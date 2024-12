IGet mostra alta de 7,5% nas vendas do varejo em novembro

(Reuters) - O IGet, índice desenvolvido pelo departamento econômico do Santander no Brasil em parceria com a Getnet, empresa de pagamentos do grupo espanhol, mostrou nesta quinta-feira aumento de 7,5% nas vendas no varejo no país em novembro ante o mesmo período do ano passado e 5,4% frente a outubro.

"O resultado positivo foi bastante difundido entre categorias, com algumas expansões fortes na margem', afirmaram os economistas do banco Gabriel Couto e Rodolfo Pavan, que assinam o relatório com os números, citando um potencial impacto da Black Friday nos resultados.

Eles acrescentaram que a redução do ímpeto fiscal pode moderar o consumo nos próximos meses, mas ressaltaram que a resiliência da renda e do mercado de trabalho continua oferecendo suporte à demanda, ajudando a limitar desacelerações mais acentuadas.