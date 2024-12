Mercado debate risco de BC perder potência da política de juros por desarranjo fiscal

Relatório do economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves, enviado a clientes na noite de quarta, após o anúncio do Copom, afirmou que a incerteza sobre os resultados do pacote fiscal do governo, associada à decisão do BC, pode ampliar o risco de dominância fiscal.

"A escolha do Copom pelo choque (nos juros) recoloca o risco adicional de dominância fiscal, pois a única garantia, por ora, é o aumento da despesa (do governo) com juros", disse.