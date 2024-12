Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm alta inesperada

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou inesperadamente na semana passada e mais pessoas continuaram a receber os valores no final de novembro em relação ao início do ano, à medida que a demanda por mão de obra esfria.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 17.000, para 242.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 7 de dezembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 220.000 pedidos para a última semana.

O salto da semana passada nos pedidos de auxílio-desemprego provavelmente refletiu a volatilidade após o feriado de Ação de Graças e não deve marcar uma mudança abrupta nas condições do mercado de trabalho.