Petrobras contrata 12 navios de apoio por R$16,5 bi com Bram e Starnav em SC

A Petrobras destacou que as embarcações de apoio contarão com um sistema propulsivo híbrido, que combina motores elétricos e baterias com geradores movidos a diesel/biodiesel, alinhados ao compromisso da Petrobras de reduzir as emissões de gases do efeito estufa.

O gerente-executivo de Programas Estratégicos da Petrobras, Wagner Victer, disse à Reuters que, além dos 12 PSVs, a companhia já recebeu propostas para construção de 10 navios do tipo OSRV.

"Além disso, há previsão de pelo menos mais 10 embarcações de apoio tanto do tipo RSV como do tipo AHTS", destacou.

(Por Rodrigo Viga Gaier)