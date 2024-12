Petróleo fica estável; com previsão de superávit da IEA e otimismo com corte de juros

A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) fez uma ligeira revisão para cima em sua perspectiva de demanda para o próximo ano, mas ainda espera que o mercado de petróleo seja confortavelmente abastecido. Na quarta-feira, a Opep cortou sua previsão de crescimento da demanda para 2024 pelo quinto mês consecutivo.

"Se você observar os dados reais, a IEA está dizendo que o excesso que eles previram deveria estar acontecendo neste exato momento", disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group. Os estoques globais de petróleo caíram 39,3 milhões de barris em outubro, uma vez que a baixa atividade das refinarias coincidiu com um aumento na demanda global de petróleo, segundo dados da IEA.

Nos EUA, a inflação aumentou ligeiramente em novembro, em linha com as expectativas dos economistas. De modo geral, os investidores esperam que o Fed volte a cortar as taxas, alimentando o otimismo em relação ao crescimento econômico e à demanda por energia.

"O relatório de inflação gera muito conforto. Poderia ter sido melhor, mas parece ser baixo o suficiente para que o Fed reduza as taxas na próxima reunião", disse Bjarne Schieldrop, analista-chefe de commodities do SEB.

No maior consumidor de petróleo do mundo, os EUA, os estoques de gasolina e destilados aumentaram mais do que o esperado na semana passada, segundo dados da Administração dde Informação de Energia.

(Reportagem de Nicole Jao, Sudarshan Varadhan e Ahmad Ghaddar)