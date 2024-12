SBM avalia fazer oferta para fornecer plataformas para Petrobras em Sergipe

Lobo pontuou que a SBM, empresa líder no mercado global de plataformas marítimas do tipo FPSO (de produção, armazenamento e transferência de petróleo), está agora estudando os termos e condições dos novos contratos ofertados, de forma a verificar as oportunidades.

"Temos um interesse enorme em aprofundar a análise para que a gente tenha condição de participar competitivamente", disse Lobo.

A modalidade de contratação será do tipo "Build, Operate and Transfer (BOT)", no qual a contratada é responsável pelo projeto, construção, montagem e operação do ativo por um período inicial definido em contrato. Posteriormente a operação será transferida para a estatal.

Lobo evitou fazer comentários sobre detalhes da nova concorrência neste momento, mas pontuou, no entanto, que a Petrobras incorporou nesse novo processo competitivo lições aprendidas e deverá ter sucesso no que diz respeito a condições e prazos que a petroleira espera receber do mercado.

"A gente trabalha com a perspectiva de que, sim, a Petrobras vai ser exitosa e vamos colaborar para que isso aconteça", frisou Lobo.

O projeto da Petrobras prevê que as duas plataformas terão capacidade de processar diariamente 120 mil barris de petróleo e até 12 milhões de metros cúbicos de gás.