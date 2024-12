Senado aprova eólica offshore com "jabutis" para carvão e gás que elevam custos

O contrato de Candiota, que usa carvão nacional minerado na região, tem previsão de expirar no fim deste ano, uma situação que vinha gerando apreensão às cidades do Sul que dependem da exploração carbonífera.

O PL também mantém a previsão de contratação, em leilões, de usinas termelétricas a gás natural, conforme estabelecido em lei anterior, mas define novos parâmetros de preços, montantes e locais onde essas usinas devem estar instaladas.

Foi incluída ainda obrigatoriedade de contratações de energia de PCHs, de hidrogênio líquido produzido a partir do etanol no Nordeste e de energia de parques eólicos no Sul.

De última hora, os senadores também votaram para reincluir no texto uma emenda que estende o prazo para pequenas usinas solares entrarem em operação com subsídios.

Agentes do setor elétrico vinham alertando para o prejuízo que essas medidas podem causar, já que tendem a agravar a situação de sobreoferta de energia no Brasil e aumentar fortemente os custos aos consumidores de energia na conta de luz.

"Os 40 senadores que disseram SIM ao lobby e NÃO à população não poderão mais reclamar da conta de luz, muito menos colocar a culpa do preço da energia no órgão regulador, como gostam de fazer. A conta de luz no Brasil é das mais caras do mundo, em grande parte, graças ao Congresso Nacional", disse, em nota a Frente Nacional dos Consumidores de Energia.