S&P e Nasdaq dão pausa e caem enquanto mercados avaliam dados econômicos

Enquanto isso, dados mostraram nesta quinta-feira que os preços ao produtor dos EUA subiram mais do que o esperado em novembro, em meio a um aumento no custo dos alimentos, mas uma moderação nos preços dos serviços ofereceu esperança de que a tendência desinflacionária permanecerá.

Separadamente, o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou de forma inesperada para 242.000 na semana encerrada em 7 de dezembro, acima das estimativas de 220.000.

As apostas dos operadores sobre o corte na próxima semana estão em mais de 98%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Elas aumentaram após o relatório de empregos na sexta-feira que mostrou que o desemprego aumentou no mês passado, apesar de uma alta no crescimento de empregos.

No entanto, as apostas também indicam expectativas de uma pausa em janeiro, depois que várias autoridades do Fed pediram cautela quanto ao ritmo de afrouxamento da política monetária, já que a economia permaneceu resiliente.

O Dow Jones subia 0,09%, para 44.188,62 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,26%, a 6.068,64 pontos e o Nasdaq Composite recuava 0,48%, para 19.939,73 pontos.