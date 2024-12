Taxas futuras de juros avançam com reprecificação da política monetária e receios com cenário fiscal

Investidores digeriram nesta sessão a decisão do Comitê de Política Monetária de elevar a Selic em 1 ponto percentual, a 12,25% ao ano, na véspera, com os membros indicando ainda mais duas altas da mesma magnitude nas duas próximas reuniões.

O aumento de 1 ponto era esperado pelo mercado de juros, que precificava 70% de chance de tal movimento na quarta-feira, mas o "guidance" para as duas próximas reuniões pegou os agentes financeiros de surpresa, uma vez que o Copom não vinha apresentando sinalizações sobre decisões futuras.

Com isso, as taxas para contratos de curto prazo -- que normalmente refletem as expectativas sobre a política monetária -- dispararam.

"Se você perguntasse pra alguém três semanas atrás, ninguém consideraria três altas seguidas de 1 ponto. A sinalização busca resgatar parte da credibilidade. Sabemos que uma política econômica contracionista agrada o mercado neste momento", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

No longo prazo, no entanto, os investidores pareciam ainda estar muito atentos ao cenário fiscal, onde têm predominado dúvidas sobre o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas.

Nesse ponto, um analista ouvido pela Reuters apontou que o foco do mercado estava mais voltado para o noticiário político do que para os fundamentos econômicos, uma vez que iniciativas do governo para a contenção dos gastos seguem travadas no Congresso.