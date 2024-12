Wall Street fecha em queda com investidores avaliando dados dos EUA após ganhos recentes

Por Echo Wang

NOVA YORK (Reuters) - Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira, com investidores avaliando os principais indicadores econômicos dos Estados Unidos antes da reunião do Federal Reserve na próxima semana.

Um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA nesta quinta-feira mostrou que os preços ao produtor norte-americano subiram mais do que o previsto em novembro, embora uma moderação nos custos de serviços tenha apontado para uma continuação da tendência desinflacionária mais ampla.