Ainda não há recuperação à vista para a economia da Alemanha, diz ministério

BERLIM (Reuters) - O Ministério da Economia da Alemanha vê pouca esperança no horizonte para a maior economia da Europa, de acordo com seu relatório mensal publicado nesta sexta-feira, que apontou a incerteza política e a fraqueza do consumo entre os fatores que estão prejudicando o crescimento.

"Uma recuperação sustentável no crescimento econômico ainda não é visível", disse o relatório, acrescentando que possíveis tarifas sob o novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos e as eleições antecipadas na Alemanha em fevereiro estão complicando a capacidade de planejamento das empresas.

"Em vista das crescentes preocupações com a segurança do emprego e das contínuas incertezas geopolíticas, é provável que a recuperação sustentada do clima de consumo seja adiada por enquanto", acrescentou o relatório.