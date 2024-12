B3 prevê investimentos de até R$330 mi em 2025; anuncia recompra

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 prevê investimentos entre 240 milhões e 330 milhões de reais no próximo ano, de acordo com ata da reunião do conselho de administração nesta sexta-feira, onde conselheiros aprovaram o "guidance" para 2025.

Na mesma reunião, os conselheiros também decidiram por um novo programa de recompra de até 380 milhões de ações, com prazo máximo até 28 de fevereiro de 2026.