BC abre consulta pública para revisar regulação de operações cambiais interbancárias

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central divulgou nesta sexta-feira edital de consulta pública com proposta de revisão da regulação sobre as operações de câmbio interbancárias, argumentando que o objetivo é modernizar, simplificar e aumentar a segurança jurídica do sistema.

De acordo com a autarquia, a proposta prevê equiparar em diversos aspectos o tratamento das operações interbancárias com aquelas feitas com clientes.

“A consulta pública propõe tornar mais ágil a prestação de informações ao BC sobre as operações de câmbio interbancárias”, afirmou o BC em nota, na qual aponta que a consulta ficará aberta até 14 de março de 2025.