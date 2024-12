Dólar oscila pouco e caminha para perda semanal após forte volatilidade da véspera

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,74%, a 6,029 reais na venda.

As preocupações do mercado com a trajetória das contas públicas do país continua sendo o principal foco no mercado de câmbio e as atenções dos investidores devem se voltar para o Congresso, à espera do avanço das medidas de contenção de gastos propostas pelo governo.

"O mercado está em relativo compasso de espera, de olho na articulação política do governo para votação do pacote fiscal antes do recesso", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital. "Em síntese: compasso de espera e volatilidade."

Na frente de dados, o Banco Central informou que seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta de 0,1% em outubro na comparação com o mês anterior. A expectativa em pesquisa da Reuters para o resultado do mês era de uma queda de 0,2%.

"O IBC-Br não vai mudar muito as percepções dos investidores, porém, essa ideia de que a economia e o mercado de trabalho estão mais aquecidos foi um dos pontos que vem sendo constantemente citado pelo Banco Central, que compõe um cenário de riscos inflacionários", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

A baixa variação desta sessão contrastava com a forte volatilidade presente nas negociações de quinta-feira, quando a moeda norte-americana oscilou quase 18 centavos entre a máxima e a mínima do dia, com o mercado reagindo à decisão do Copom e a temores pela trajetória das contas públicas.