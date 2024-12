EXCLUSIVO-Yellen adverte equipe de Trump contra interferências na supervisão bancária

"As lições que aprendemos com esses mais de 100 anos de história é que os bancos precisam ser supervisionados e regulamentados adequadamente para reduzir bastante as chances de falência; que o seguro de depósitos é um elemento essencial para promover a segurança, a solidez e a confiança no sistema, e que é preciso haver acesso adequado à liquidez quando os bancos tiverem problemas", disse ela.